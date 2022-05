2^ Categoria, playout: si salva il Gallina, retrocede la Calcistica Spinella

Il Gallina s'impone per 3-1 difendendo il proprio posto in Seconda Categoria, precipita in Terza la compagine melitese

Dopo aver perso la semifinale playout del Girone E di Seconda Categoria, la scorsa settimana in casa della Sangiorgese, il Gallina non fallisce la prova d’appello nella finale giocata tra le mura amiche dello stadio “Aliquò”.

Contro la Calcistica Spinella, penultima classificata al termine della stagione (in realtà divenuta ultima a seguito dell’esclusione del Benestare), i gialloblù si impongono per 3-1 riuscendo in tal modo ad ottenere la salvezza. Per la compagine melitese arriva invece la retrocessione in Terza Categoria.