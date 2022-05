2^ Categoria, Campese promossa in 1^: battuto il Varapodio in finale playoff

La formazione di Campo Calabro vince 2-0 e torna in 1^ Categoria dopo otto anni

Nel pomeriggio di sabato al Comunale di Fiumara è esplosa la festa della Campese, che nella finale playoff del Girone E di Seconda Categoria si è imposta sul Varapodio, riuscendo così a centrare la promozione in Prima Categoria.

Il 2-0 con il quale la squadra di mister Solendo si è imposta è andato a replicare il risultato ottenuto tre settimane fa in campionato. I rossoblù, in testa alla classifica del Girone E nella prima parte della stagione, prima del sorpasso ad opera del Gebbione che non ha più mollato la vetta, riescono attraverso i playoff a raggiungere comunque l’obiettivo, riconquistando la Prima Categoria otto anni dopo la retrocessione attraverso i playout dell’allora CampeseSanRoberto.

Immagine principale tratta dalla pagina Facebook ufficiale della Campese