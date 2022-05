Supercoppa 2021/2022 in palio domenica tra Locri, Promosport e Brancaleone

Ultimo atto della stagione 2021/2022 per le squadre vincitrici dei campionati di Eccellenza e Promozione con la Supercoppa regionale in palio domenica allo stadio “Macrì” di Locri, con i padroni di casa, tornati in Serie D, a caccia del triplete (campionato, coppa e supercoppa) già centrato nel 2018. A contendere il trofeo alla formazione di mister Mancini ci saranno Promosport e Brancaleone, neopromosse in Eccellenza.

Ad aprire il programma della Supercoppa alle 15:30 sarà proprio il confronto tra le due squadre che hanno trionfato in Promozione. La formula sarà abbastanza classica: tempo unico di 45′ per tutti gli incontri, calci di rigore in caso di pareggio, con 1,5 punti a chi vincerà tramite i tiri dal dischetto e 1 per chi perderà. La squadra che uscirà battuta dal primo confronto tornerà subito in campo per sfidare il Locri nel secondo match; ultima partita in programma sempre tra gli amaranto e la vincente del primo duello.