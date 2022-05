Serie D, la Gelbison a Troina può festeggiare la promozione in C

A +4 sulla Cavese, la capolista potrà festeggiare la Serie C in caso di vittoria a Troina

In programma domenica il penultimo turno del Girone I di Serie D, fatta eccezione per l’anticipo tra Santa Maria del Cilento e Portici. Le sfide di domenica scorsa hanno probabilmente portato all’allungo decisivo da parte della Gelbison, capolista fin dall’autunno ma che nelle ultime settimane aveva visto il proprio vantaggio drasticamente ridotto nei confronti di Cavese e Acireale. I passi falsi di queste due nei recenti 90′ hanno consentito alla compagine di Vallo della Lucania di effettuare lo sprint decisivo verso la Serie C.

Con 4 punti di vantaggio sulla Cavese e due sole partite da giocare, la Gelbison avrà già domenica il primo match-point a propria disposizione. La squadra campana sarà in trasferta a Troina, contro la penultima in classifica, match sulla carta favorevole alla squadra di mister Gianluca Esposito, la quale non dovrà comunque sottovalutare i siciliani nonostante i ben 49 punti di differenza in graduatoria. In attacco la Gelbison può contare su due ex Reggina, Fabio Oggiano e Claudio Sparacello, oltre a Jonis Khoris, calciatore che in carriera ha vestito, tra le altre, le maglie di Hinterreggio, Roccella, Castrovillari, Corigliano, Locri e Siderno. A questi calciatori spetterà il compito di segnare i gol per la festa rossoblù.