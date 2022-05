Serie D, il punto sulle calabresi a 180′ dalla fine del campionato

Lamezia in corsa per il terzo posto, Cittanova e San Luca serene, Rende e Castrovillari costrette a lottare per la salvezza

Ultimi 180′ del Girone I di Serie D con ancora tante situazioni in ballo. Analizziamo la classifica e il calendario delle cinque squadre calabresi.

LAMEZIA TERME (65 punti) – Attualmente quarta, la formazione lametina in vista dei playoff proverà negli ultimi 180′ a conquistare almeno il terzo posto, che al momento è dell’Acireale, lontano tre lunghezze. Lamezia in trasferta domenica a San Cataldo, prima di chiudere in casa contro il Rende.

CITTANOVA (52) – Ormai aritmeticamente fuori dai playoff, la compagine pianigiana proverà a confermare fino alla fine l’attuale sesto posto, difendendolo dall’assalto del Licata, per chiudere con questo piazzamento onorevole una stagione da incorniciare, alla quale è mancata solo la ciliegina, tra campionato e coppa. Domenica il Cittanova ospiterà la Cavese, chiudendo poi con la trasferta di Paternò.

SAN LUCA (40) – Ormai salva, la squadra giallorossa potrà giocare in assoluto relax le ultime gare del suo torneo; Carbone e compagni sono attesi da tre partite in otto giorni: domenica la trasferta di Giarre, mercoledì 18 il recupero casalingo contro il Santa Maria, incontro rinviato per maltempo la scorsa settimana, e infine la passerella conclusiva contro il Troina di fronte al proprio pubblico.

RENDE (33) – I biancorossi di mister Ivan Franceschini sono al momento in quindicesima posizione (zona playout), con gli stessi punti del Giarre con il quale c’è perfetta parità negli scontri diretti (doppio pareggio), mentre la differenza reti generale è lievemente a favore dei cosentini. Negli ultimi due match il Rende ospiterà il sempre fastidioso Real Aversa, chiudendo infine con la trasferta di Lamezia.

CASTROVILLARI (32) – I rossoneri di mister Colle, diciassettesimi, giocherebbero al momento il playout in casa del Giarre, ma hanno ancora 180′ per provare a ribaltare la situazione: domenica riceveranno l’ostico Licata, chiudendo infine a Biancavilla contro i siciliani già retrocessi.