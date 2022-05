Promozione, playout: Vallata del Torbido e San Gaetano ci riprovano 7 giorni dopo

Dopo il rinvio per maltempo di domenica scorsa, al "Macrì" di Mammola si sfideranno Vallata e San Gaetano: in palio la salvezza

A distanza di una settimana, Vallata del Torbido e San Gaetano Catanoso torneranno al “Macrì” di Mammola per giocare l’unico playout del Girone B di Promozione.

Domenica scorsa il maltempo ha reso impraticabile il terreno di gioco, costringendo l’arbitro a rinviare l’incontro. Dopo un’altra settimana di allenamenti e tensione, in attesa di scendere in campo per l’importante posta in palio, le squadre dei mister Cosimo Silvano e Roberto Crea potranno finalmente sfidarsi (salvo nuovi dispetti del meteo). La Vallata del Torbido avrà due risultati su tre a disposizione per mantenere la categoria, di contro Postorino e compagni sono obbligati a vincere entro il 120′ per consentire al San Gaetano di conquistare la salvezza al termine del suo primo campionato di Promozione.