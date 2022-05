Eccellenza, finale playoff: la Reggiomediterranea ospita la Morrone

Domenica al “Longhi-Bovetto” si concluderà con la finale playoff la stagione di Eccellenza calabrese. La Reggiomediterranea ospita la Morrone, partita che si ripete a distanza di due settimane, dato che proprio nell’ultima giornata di campionato le due squadre di erano affrontate pareggiando 1-1.

In palio per la vincitrice di questa finale c’è l’accesso agli spareggi nazionali per la promozione in Serie D. Tre anni fa, quando si disputarono per l’ultima volta, proprio la Reggiomediterranea li raggiunse vincendo i playoff contro l’Olympic Rossanese, ma nella fase nazionale si trovò la strada sbarrata dai siciliani del Biancavilla. Gli amaranto ci riprovano senza timore, dopo l’ennesimo secondo posto finale, partendo in questa sfida con la Morrone con il vantaggio del doppio risultato a favore. La compagine cosentina sarà quindi obbligata a vincere, dopo aver già battuto a domicilio la Paolana in semifinale nei tempi supplementari. A Croce Valanidi si annuncia un pomeriggio di intense emozioni.