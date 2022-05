Reggina: le prossime tappe per arrivare alla cessione

Ecco le mosse indispensabili per salvare la Reggina

Si è tenuto questa mattina al Centro Sportivo Sant’Agata l’incontro tra l’avvocato Katiuscia Perna e il sindaco facente funzione Paolo Brunetti ed il suo omologo metropolitano Carmelo Versace.

I due rappresentanti istituzionali, in attesa di comunicato ufficiale, hanno rilasciato una importnte intervista a Radio Touring spiegando che le prossime tappe saranno quelle relative alla nomina dell’amministratore unico ed all’approvazione del bilancio, entrambe entro il 31 maggio (la nomina potrebbe avvenire già la prossima settimana, passaggi burocratici permettendo). Da quel momento in poi si potranno anche avviare potenziali interlocuzioni con i soggetti interessati all’acquisizione della società che, per ammissione dei due Sindaci Ff, esistono e sono stati confermati dall’avvocato Perna.