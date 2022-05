Reggina, Brunetti e Versace: “Ci sono tanti interessati al club”

Nel corso dell’intervista rilasciata a Radio e Video Touring,i l sindaco facente funzioni di Reggio Calabria Paolo Brunetti e il sindaco metropolitano Carmelo Versace, hanno rilasciato importanti dichiarazioni dopo l’incontro avuto in mattinata con l’avvocato Katiuscia Perna. Questi alcuni passaggi delle dichiarazioni di Brunetti e Versace:

“Possiamo dire che è stata inviata la certificazione dei crediti per la prima scadenza del 16. Ci sarà un aggiornamento perché poi si dovrà lavorare alla scadenza. Il successivo obiettivo è quello di approvare il bilancio. Questo è un passaggio fondamentale per qualsiasi scelta futura.Il nuovo amministratore, secondo noi, verrà nominato prima di fine mese. Anche perché questo potrebbe aiutare non poco quelle che sono delle trattative che vanno immediatamente portate avanti.Ci sono tanti interessati alla Reggina. È stato confermato anche dall’avvocato. Non vuol dire che si definirà l’accordo. Bisogna capire in che stato è il club, quale è la situazione. Sappiamo le voci che circolano, anche prendendo solo il 20% di vero ci sarà qualcosa di interessante. I passaggi vanno rispettati”.