Reggina, futuro incerto: il tempo stringe e le scadenze si avvicinano. Due gruppi si muovono

È una corsa contro il tempo per salvare la Reggina. Le scadenze, perentorie e fondamentali, sono quelle relative al 22 giugno prossimo, ultima data per presentare domanda di iscrizione con fideiussione annessa e tutta la documentazione amministrativa pronta. Il tempo stringe e, come spiega la Gazzetta del Sud nell’edizione odierna, nonostante questo “resta un potenziale interesse verso le sorti del club ed il suo futuro – si legge sulla Gazzetta del Sud- . Si muovono con passione alcuni dirigenti e anche rappresentanti politici, nessuno vuole lasciare l’intentato cercando di salvaguardare un patrimonio dell’intera collettività. Sarebbero almeno due i gruppi di investimento attualmente impegnati in un’attività preliminare di studio ed analisi. Nessuno di questi – sia chiaro – ha ancora manifestato interesse ufficiale. E non potrebbe essere diversamente, dato che per una presa di posizione pubblica, bisognerà inevitabilmente attendere la nomina del nuovo amministratore della società che, a quanto filtra, potrebbe avvenire a cavallo tra questo fine settimana e l’inizio della prossima. Si tratterebbe di una società svizzera con capitali americani. Un fondo che sarebbe interessato ad un investimento più ampio, riguardante le strutture sportive cittadine e comunque legato ad un progetto a lungo termine. La seconda via porterebbe ad un gruppo, con a capo imprenditori toscani, con una esperienza maturata nel mondo del calcio professionistico anche recentemente”.

Fonte: Gazzetta del Sud