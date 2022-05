1^ Categoria, campionato riaperto: volata finale tra Deliese e Palmese

Un po’ a sorpresa il Girone D di Prima Categoria ha visto riaccendersi la corsa al primo posto, che fin dalle battute iniziali della stagione è stato saldamente in mano alla Deliese. Il cammino della capolista è stato pressoché perfetto fino a qualche settimana fa, quando nello scontro diretto con la Palmese seconda in classifica è arrivata la prima sconfitta con un rotondo 4-0.

Domenica a Delianuova la compagine di mister Api, che nel frattempo non ha commesso altri passi falsi, è incappata in un altro stop, battuta 1-0 da una orgogliosa Pro Pellaro. Il vantaggio che sembrava rassicurante sulla Palmese si è adesso ridotto a soli tre punti, che Borghetto e compagni dovranno difendere negli ultimi 270′ per non lasciarsi sfuggire un campionato condotto in testa per tutta la stagione.

Dal canto suo la Palmese sta tentando una rimonta incredibile ottenendo un filotto di risultati impressionante. Unica squadra imbattuta del torneo, è reduce da 11 vittorie di fila e nel girone di ritorno ha conquistato 34 punti su 36. Una marcia del genere, per Fiorino e compagni, era l’unica possibilità per recuperare terreno nei confronti di una Deliese che prima della sconfitta di Palmi, aveva racimolato a sua volta 11 successi consecutivi. Va inoltre tenuto conto che, sul campo, le due contendenti hanno racimolato lo stesso numero di punti, 71: a pesare sulla Palmese c’è la penalizzazione di 3 punti che, in questo momento, fa una grande differenza.

Restano tre partite ancora da giocare, mister Api e i suoi sono avanti e favoriti per tagliare il traguardo per primi, a patto di non commettere altri errori. Sulla strada della Deliese ci saranno gli impegni casalinghi contro Lazzaro e Catona, intervallati dalla trasferta di Palizzi. Anche per la Palmese doppio impegno casalingo, contro Bianco e Scillese, e nel mezzo la trasferta di Taurianova. Una grande volata per due squadre da categoria superiore che hanno rasentato la perfezione in questo torneo. Inoltre l’attuale vantaggio della Palmese sull’Ardore terzo è di 7 punti, un ulteriore allungo di altre 3 lunghezze porterebbe alla mancata disputa dei playoff.