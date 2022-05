Under 19, Gallico Catona in semifinale: sarà derby con il Boca Nuova Melito

Sul neutro di Cinquefrondi si è giocato domenica pomeriggio il recupero dei quarti di finale del campionato regionale Under 19. In palio, tra Capo Vaticano e Gallico Catona, l’ultimo posto utile per le semifinali.

Reggini avanti dopo una manciata di minuti, il gol porta la firma di Francesco Artuso, il quale concede il bis in apertura di ripresa. Sotto di due gol, i neroverdi vibonesi reagiscono rientrando in partita ad un quarto d’ora dal termine con la punizione di Rombolà; in pieno recupero Simone La Torre strozza in gola l’urlo di gioia del Gallico Catona, mandando le squadre ai tempi supplementari. Quando i calci di rigore sembrano ormai l’unica via per decretare la semifinalista, Ibrahim Diallo riporta avanti la squadra di mister Notaro, chiudendo i conti con una doppietta nello spazio di 120 secondi.

Il 4-2 al 120′ promuove il Gallico Catona in semifinale, dove affronterà il Boca Nuova Melito in un derby reggino dal sapore di Eccellenza. La sfida si giocherà allo stadio “Longhi-Bovetto” di Croce Valanidi mercoledì 11 maggio, con calcio d’inizio alle 16:30. I biancorossi hanno conquistato il pass per la semifinale battendo ai calci di rigore il Locri per 6-4. Nell’altra semifinale, in programma al “Renda” di Lamezia Terme, di fronte Morrone e Sporting Catanzaro Lido, entrambe vincitrici per 2-0 nei quarti, rispettivamente contro Scalea e Cirò Marina.