Eccellenza, la Reggiomediterranea in finale playoff, l’Isola resta “a galla”

La finale playoff di Eccellenza che candiderà una squadra calabrese per il salto in Serie D si giocherà domenica prossima al “Longhi-Bovetto” tra Reggiomediterranea e Morrone, stesso confronto andato in scena lo scorso primo maggio nell’ultima giornata e terminato in parità, risultato che consentirebbe alla squadra reggina di vincere gli spareggi.

La Reggiomediterranea si è aggiudicata la semifinale piegando l’Acri grazie al guizzo di Lancioni all’ora di gioco; la squadra di mister Misiti ha un ultimo ostacolo da superare per riprovare a conquistare la D dopo il tentativo non andato a buon fine nel 2019. La Morrone raggiunge l’ultimo atto vincendo nei tempi supplementari al “Tarsitano” di Paola: la squadra di Infusino si porta sul doppio vantaggio nel quarto d’ora finale della prima frazione con Trombino e Nicoletti; la Paolana si scuote nella ripresa rimontando il risultato con la doppietta di Vitale; si va negli extra-time, dove Nicoletti realizza il 3-2 che promuove all’atto conclusivo gli amaranto.

Il playout fratricida tra squadre crotonesi vede realizzarsi l’impresa dell’Isola Capo Rizzuto. Il CotroneiCaccuri si porta in vantaggio al quarto d’ora del secondo tempo con Basile; la squadra di mister Leone non si abbatte nonostante la montagna da scalare, trovando il pareggio dieci minuti più tardi con Figliomeni; si va ai supplementari, dove nel corso del primo tempo il giovane Martino segna la rete che porta avanti l’Isola, vantaggio che reggerà fino al 120′ sancendo la salvezza, con conseguente retrocessione del CotroneiCaccuri in Promozione.