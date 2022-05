Basket, la Pallacanestro Viola raggiunge i playoff

Riceviamo e Pubblichiamo: “La Viola mette la ciliegina sulla torta di una stagione fantastica e corona il sogno dei playoff strappando un biglietto per la post season con destinazione Real Sebastiani Rieti. Lo fa espugnando Taranto al PalaFiom per 60-67. Lo fa addirittura da settima classificata. Lo fa chiudendo al secondo posto il girone di ritorno in coabitazione con Ruvo e Ragusa (22 punti). Lo fa andando ad eguagliare il record della Viola 2017/2018 di Marco Calvani, che nel girone di ritorno era riuscito a vincere le stesse partite della Viola (11) allenata da coach Bolignano quest’anno. Lo fa contro pronostico, passando dalla zona playout del girone d’andata a quello playoff del ritorno. Lo fa con la forza della sua gente, con i neroarancio spinti oggi da circa una cinquantina di tifosi giunti in terra pugliese nel giorno della festa della mamma, con il presidente Carmelo Laganà in prima fila fra i presenti. Lo fa per l’imperatore Pasquale Vazzana, che una settimana fa ci lasciava ma che oggi sicuramente sarebbe felicissimo e orgoglioso dei suoi ragazzi”.