Promozione Girone B, nel “post season” si gioca solo un playout

Delle 16 squadre che hanno preso parte al Girone B di Promozione, solamente in quattro non hanno ancora completato la loro stagione: il Brancaleone campione, che la prossima settimana affronterà Locri e Promosport in Supercoppa; la Gioiese, già vincitrice dei playoff, la quale dovrà attendere fine mese per affrontare la vincente degli spareggi del Girone A; Vallata del Torbido e San Gaetano Catanoso, la cui stagione si concluderà domani con l’unico spareggio da giocare per questo girone. Al “Macrì” di Mammola, il San Gaetano andrà a caccia di un’impresa per conquistare la salvezza al termine del suo primo campionato di Promozione; per salvarsi, Postorino e compagni sono obbligati a vincere. Calcio d’inizio alle 15:30.

PLAYOUT (08/05/2022)

Vallata del Torbido-San Gaetano Catanoso

Arbitro: Francesco Aureliano di Rossano; Giovanni Gigliotti di Cosenza, Francesco Paolo Graziano di Paola