Eccellenza, il programma delle semifinali playoff e dell’unico playout

In programma domani le semifinali dei playoff di Eccellenza, calcio d’inizio alle 15:30 al “Longhi-Bovetto” di Croce Valanidi tra Reggiomediterranea e Acri e al “Tarsitano” di Paola tra Paolana e Morrone; le vincenti si sfideranno domenica prossima in casa della squadra con il miglior piazzamento finale in campionato. Un solo playout invece previsto, una sorta di finale al “Baffa” di Cotronei tra CotroneiCaccuri e Isola Capo Rizzuto: chi uscirà sconfitta seguirà Bovalinese e Roccella in Promozione.

PLAYOFF – SEMIFINALI (08/05/2022)

Reggiomediterranea-Città di Acri

Arbitro: Gabriele Iurino di Venosa; Giuseppe Piccolo di Vibo Valentia, Raffaele Trapasso di Vibo Valentia

Paolana-Morrone

Arbitro: Ernesto Lepera di Rossano; Paolo Romeo di Reggio Calabria, Angelo Celestino di Reggio Calabria

PLAYOUT (08/05/2022)

CotroneiCaccuri-Isola Capo Rizzuto

Marco Giordano di Matera; Andrea Galluzzo di Locri, Fabrizio Perri di Lamezia Terme