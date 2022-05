Brescia-Reggina 3-0, il tabellino del match: finale di stagione con sconfitta

Ultime News

Dopo la chiusura della regular season che ha visto il trionfo del Gebbione con una giornata di anticipo, nel Girone E di Seconda Categoria è il momento di playoff e playout con le semifinali in programma domenica alle 15:30....

Dilettanti

Delle 16 squadre che hanno preso parte al Girone B di Promozione, solamente in quattro non hanno ancora completato la loro stagione: il Brancaleone campione, che la prossima settimana affronterà Locri e Promosport in Supercoppa;...