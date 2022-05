2^ Categoria Girone E, al via i playoff per scoprire chi seguirà il Gebbione in 1^

Campese, Varapodio, Antinimina e Saline in corsa per la 1^ Categoria; Sangiorgese, Gallina e Calcistica Spinella in lotta per evitare la 3^

Dopo la chiusura della regular season che ha visto il trionfo del Gebbione con una giornata di anticipo, nel Girone E di Seconda Categoria è il momento di playoff e playout con le semifinali in programma domenica alle 15:30. Per quanto riguarda i playoff, si giocherà al Comunale di Campo Calabro la sfida tra Campese e Saline Joniche, mentre al “Puglisi” di Varapodio il confronto sarà tra i padroni di casa e l’Antonimina; le vincitrici di questi match si sfideranno domenica prossima in casa della squadra meglio classificata, con in palio la promozione in Prima Categoria. Se quattro squadre si giocano un posto nella serie superiore, tre squadre cercheranno di evitare di finire nella casella vacante che varrà la discesa in Terza Categoria. Al Comunale di San Giorgio Morgeto, Sangiorgese e Gallina si sfideranno nell’unica semifinale playout; chi vince si salva, chi perde tornerà in campo domenica prossima per la finale da giocare in casa contro la Calcistica Spinella, che per l’eccessivo divario dal quintultimo posto è già ammessa a quello che sarà l’ultimo atto della lotta-salvezza.

PLAYOFF – SEMIFINALI (08/05/2022)

Campese-Saline Joniche

Arbitro: Salvatore Gabriele Branca di Reggio Calabria

Varapodio-Antonimina

Arbitro: Gregorio Polistena di Vibo Valentia

PLAYOUT – SEMFINALE (08/05/2022)

Sangiorgese-RC Gallina

Arbitro: Gianfelice Accattato di Vibo Valentia