Serie B, i verdetti finali: Lecce e Cremonese in A, retrocessa l’Alessandria

E’ la notte dei grandi verdetti della Serie B, è la notte di Lecce e Cremonese che tornano in massima serie dopo aver battuto rispettivamente Pordenone e Como. Niente da fare invece per il Monza di Berlusconi e Galliani, che dovrà provare ad accaparrarsi la terza casella promozione passando attraverso i playoff insieme a Pisa, Brescia, Ascoli, Benevento e Perugia. Gli umbri hanno acciuffato l’ultimo posto nel tabellone dei playoff proprio grazie alla vittoria sul Monza, approfittando della contemporanea sconfitta interna del Frosinone col Pisa.

In coda il Vicenza vince lo spareggio salvezza in casa dell’Alessandria, condannando i lombardi alla retrocessione assieme a Pordenone e Crotone. Gli uomini di Baldini possono dunque ancora sperare di restare in Serie B: si giocheranno la permanenza nel playout col Cosenza, a sua volta vittorioso al Marulla per 1-0 sul Cittadella.

Relativamente alla Reggina, gli amaranto chiudono la stagione 2021/2022 con una pesante sconfitta per 3-0 in casa del Brescia, piazzandosi al quattordicesimo posto in classifica con 46 punti.

RISULTATI DELL’ULTIMA GIORNATA

Crotone-Parma 0-1

Alessandria-Vicenza 0-1

Ascoli-Ternana 4-1

Benevento-Spal 1-2

Brescia-Reggina 3-0

Como-Cremonese 1-2

Cosenza-Cittadella 1-0

Frosinone-Pisa 1-2

Lecce-Pordenone 1-0

Perugia-Monza 1-0.

SANTO ROMEO