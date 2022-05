2^ Categoria, la classifica finale dopo le sentenze del Giudice Sportivo

L’ultima giornata del Girone E di Seconda Categoria ha visto disputarsi regolarmente solo tre dei sei incontri previsti. Hanno inutilmente atteso i rispettivi avversari Antonimina, Rizziconi e Sangiorgese, ottenendo così le vittorie per 3-0 a tavolino contro Gallina, Benestare e Calcistica Spinella. Ma se per Gallina e C. Spinella è arrivato, oltre la sconfitta, un punto di penalità in graduatoria, per il Benestare, alla seconda rinuncia, è toccata l’esclusione dal torneo. Ciò significa che a ad ogni squadra sono stati tolti i punti conquistati nel doppio confronto con il Benestare. Di fatto la graduatoria non cambia molto, dato che quasi tutte le squadre del Girone E avevano ottenuto un doppio successo contro l’ultima della classe, vedendosi quindi togliere 6 punti, ad accezione del Gallina che aveva pareggiato la gara di andata in trasferta, vincendo il ritorno in casa: in questo caso ai reggini vengono tolti solo 4 punti, ma il loro piazzamento finale non cambia.

Classifica finale

41 Gebbione 2020

39 Campese

35 Varapodio

35 Antonimina

32 Saline J.

31 Real Cittanova

26 Rizziconi

23 Sport Palmi

19 Sangiorgese (-1)

15 RC Gallina (-1)

6 Calcistica Spinella (-1)

Benestare escluso dal campionato

Gebbione 2020 promosso in Prima Categoria



Playoff – Semifinali (08/05/2022)

Campese-Saline Joniche

Varapodio-Antonimina

Playout – Semifinale (08/05/2022)

Sangiorgese-RC Gallina

Finale (15/05/2022)

Perdente semifinale-Calcistica Spinella