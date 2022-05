Under 19, quarti: il Boca N. Melito batte il Locri ai rigori, rinviata Capo Vaticano-Gallico Catona

Sono andati in scena nel pomeriggio di martedì tre dei quattro incontri validi per i quarti di finale del campionato regionale Under 19. Rinviata a sabato 7 maggio la sfida in programma a Cinquefrondi tra Capo Vaticano e Gallico Catona, a causa di alcune positività al Covid.

Al “Lopresti” di Palmi è invece andata in scena una intensa sfida tra Locri e Boca Nuova Melito, risolta ai calci di rigore dopo 120′ giocati ad alto livello da due ottime squadre. In avvio palo del Boca con Muzzupappa, Locri pericoloso con Musolino fermato dal portiere Falduto; palle-gol da entrambe le parti per tutto il primo tempo, chiuso al 43′ dal secondo giallo rimediato da Megale che lascia i biancorossi in dieci. Nella ripresa il Locri fa la partita, Falduto compie un altro miracolo su Lucà; l’equilibrio regge e si va ai supplementari. Al 6′ Romeo pesca Campolo in posizione regolare, destro sull’uscita di Gagliardotto per il vantaggio del Boca. Al 12′ lo stesso Romeo dalla distanza sfiora il raddoppio, il portiere ci arriva con la punta delle dita. Nel recupero del primo mini-tempo punizione per il Locri, Lucà calcia, gran parata di Falduto ma sulla respinta Iero di testa insacca il pari. Nel secondo supplementare affiora la stanchezza e il risultato non cambia. Si arriva così ai calci di rigore: il Boca segna i primi quattro con Triolo, Romeo, Coppola e Focà; il Locri va a segno con Lucà, Careri e Musolino, ma il quarto penalty, calciato dall’autore del pareggio Iero, finisce alto. Il quinto tiro dal dischetto biancorosso è affidato a Campolo che non sbaglia, siglando il definitivo 6-4 che manda il Boca Nuova Melito in semifinale.

Nella parte alta del tabellone la semifinale sarà tra Morrone e Sporting Catanzaro Lido. La compagine cosentina si è aggiudicata per 2-0 il derby con lo Scalea giocato al “Riga” di Lamezia Terme, decisivo Perrotta il quale ha prima trasformato un rigore a ridosso dell’intervallo, poi ha raddoppiato a metà ripresa. I catanzaresi si sono invece imposti sul Cirò Marina sempre per 2-0, in un match giocato al “Sant’Antonio” di Isola Capo Rizzuto; incontro deciso da un micidiale uno-due in 7 minuti che lo Sporting ha trovato a metà ripresa con Gerace e Pugliano.