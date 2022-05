Corsa alla A: si decide tutto nell’ultima giornata di serie B

“Era dal 2012/13 che la Serie B – da quando ci sono i playoff – non presentava promosse a 90’ dal termine della regular season: 9 anni fa volatone finale per due posti tra Sassuolo, Hellas Verona e Livorno, con neroverdi che vinsero lo scontro diretto a Modena sugli amaranto toscani (1-0) e festeggiarono la loro prima storica promozione in serie A, scaligeri a cui fu sufficiente lo 0-0 interno contro l’Empoli per passare in A da seconda classificata” lo scrive il sito ufficiale della Lega B.