La Reggina comunica che “è attiva la prevendita per i tifosi amaranto che vorranno accedere al settore ospiti dello stadio Mario Rigamonti di Brescia in occasione di Brescia-Reggina, in programma venerdì 6 maggio alle ore 20:30 e valevole per la trentottesima giornata del campionato di serie BKT. Sarà possibile acquistare i tagliandi online, sul circuito TicketOne. La prevendita terminerà giovedì 5 maggio, alle ore 19:00.

Il prezzo stabilito è di € 22,00, diritti di prevendita inclusi.