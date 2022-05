Eccellenza, i verdetti finali: il Locri torna in D, Bovalinese e Roccella giù

Locri promosso in Serie D, sfide playoff Reggiomediterranea-Acri e Paolana-Morrone; in Promozione Bovalinese e Roccella, playout CotroneiCaccuri-Isola Capo Rizzuto

ECCELLENZA – VERDETTI FINALI DELLA STAGIONE 2021/2022

PROMOSSO IN SERIE D – Locri

La squadra di mister Renato Mancini ha giocato un campionato a parte, chiudendo con ben 75 punti frutto di 23 vittorie, 6 pareggi e una sola sconfitta, arrivata a Paola alla seconda giornata. Da allora il Cavallo Alato ha inanellato 28 risultati utili consecutivi, tirando il fiato solamente nelle ultime settimane con 3 pareggi finali che non hanno intaccato la strepitosa stagione amaranto, durante la quale è arrivata la conquista della Coppa Italia Dilettanti e l’approdo ai quarti di finale della fase nazionale. La Supercoppa contro le vincitrici della Promozione (Promosport e Brancaleone) potrebbe portare il Locri a centrare il secondo Triplete a quattro anni di distanza dal primo.

PLAYOFF – Reggiomediterranea-Acri, Paolana-Morrone

I pareggi maturati negli ultimi 90′ nello scontro diretto tra Reggiomediterranea e Morrone e della Paolana in casa del Gioiosa, hanno mantenuto inalterate seconda, terza e quarta posizione. Si è invece risolta al fotofinish la volata per il quinto posto, con l’Acri che in extremis ha battuto la Stilomonasterace conquistando il diritto di partecipazione agli spareggi, lasciando a mani vuote Scalea e Sersale.

RETROCESSE IN PROMOZIONE – Bovalinese e Roccella

Al Roccella ultimo in classifica e che compie così un doppio salto indietro, dalla D alla Promozione, si aggiunge anche la Bovalinese, penultima ma con ben 16 punti di differenza dalla Stilomonasterace quintultima, un margine eccessivo (il massimo consentito era di 9 lunghezze) che riporta nella categoria inferiore la compagine di Bovalino, quattro anni dopo la promozione a sorpresa del 2018.

PLAYOUT – CotroneiCaccuri-Isola Capo Rizzuto

Il confronto dell’ultima giornata sarà anche l’unico playout di questa stagione. CotroneiCaccuri e Isola Capo Rizzuto si ritroveranno di fronte (a campo invertito stavolta) per giocarsi la partecipazione ad un altro torneo di Eccellenza. L’Isola di mister Leone sarà obbligata a vincere mentre la squadra di mister Caligiuri potrà accontentarsi del pareggio, anche al termine dei tempi supplementari. In salvo il Boca Nuova Melito che chiude addirittura all’ottavo posto, il Gioiosa, il quale ha impattato con la Paolana, e la Stilomonasterace, che perdendo in casa contro l’Acri ha rischiato grosso. La classifica avulsa ha premiato Gioiosa (7 punti) e Stilomonasterace (6), relegando il CotroneiCaccuri (4) al quartultimo posto. Tuttavia, se la squadra di Scorrano avesse vinto contro la Paolana, a quota 37 punti sarebbero rimasti solo i crotonesi e la compagine di mister Caridi, costretta a quel punto a giocare i playout per gli scontri diretti sfavorevoli.