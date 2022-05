2^ Categoria, 22^ giornata: risultati, classifica e verdetti finali

2^ CATEGORIA, GIRONE E – 22^ giornata (01/05/2022)

Antonimina-RC Gallina non disputata per assenza squadra ospite

Rizziconi-Benestare non disputata per assenza squadra ospite

Saline Joniche-Real Cittanova 3-1

Sangiorgese-Calcistica Spinella non disputata per assenza squadra ospite

Sport Palmi-Campese 1-3 (30/04)

Varapodio-Gebbione 2020 3-2

Classifica

47 Gebbione 2020

45 Campese

41 Varapodio

38 Antonimina*

38 Saline J.

37 Real Cittanova

29 Sport Palmi

26 Rizziconi*

22 Sangiorgese (-1)*

20 RC Gallina*

16 Calcistica Spinella*

0 Benestare (-1)*



*una partita in meno

Gebbione 2020 promosso in Prima Categoria

Benestare retrocesso in Terza Categoria