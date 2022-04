Reggina-Como: pronostico, probabili formazioni e dove vederla in TV

Alle 16:15 per la trentasettesima giornata di serie B si affrontano Reggina e Como. Gli amaranto sono reduci dal pareggio esterno contro l’ Alessandria, mentre i lariani hanno ottenuto una sconfitta in casa del Vicenza nell’ultimo turno di campionato. Sono 9 i precedenti in cadetteria tra Reggina e Como in Calabria, con un bilancio completamente favorevole ai padroni di casa: 7 vittorie per gli amaranto, 2 i pareggi e nessuna vittoria per i biancoblù.

Probabile formazione Reggina

Nella consueta conferenza stampa della vigilia, il tecnico della Reggina ha annunciato la formazione che scenderà in campo domani al Granillo contro il Como, con il Modulo 5-3-2. Turati partirà titolare, con Cionek, Amione e Franco al centro della difesa. Adjapong favorito per una maglia da titolare per la corsia di destra, mentre Bellomo agirà sulla fascia opposta. Crisetig in cabina di regia e Ejjaki nel ruolo di mezzala, con Cortinovis che andrà a completare il centrocampo. In avanti si rivedrà il tandem Denis-Montalto.

REGGINA (5-3-2): Turati, Cionek, Amione, Franco; Bellomo, Ejjaki, Crisetig, Cortinovis, Adjapong; Denis, Montalto.

Probabile formazione Como

Pochi dubbi e tanta scelta per Giacomo Gattuso: 4-4-2 come modulo di riferimento per il mister del Como, che in difesa dovrebbe confermare la coppia Varnier-Solini a protezione dell’estremo difensore Gori. Vignali e Cagnano sulle corsie laterali, con Arrigoni e Bellemo nel ruolo di mediani. Sarà La Gumina a guidare l’attacco biancoblù insieme a Gliozi, mentre Kabashi e Blanco agiranno da esterni di centrocampo.

COMO (4-4-2): Gori; Vignali, Varnier, Solini, Cagnano; Kabashi, Arrigoni, Bellemo, Blanco; Gliozzi, La Gumina.

Reggina-Como, pronostico

Reggina di mister Stellone che parte favorita secondo Snai e Sisal Matchpoint con il segno 1 quotato a 2.20 rispetto alla vittoria dei lombardi quotata 3.30. Anche il segno X è equivalente per i due bookmakers (quota 3.25). Interessante anche il segno GG a quota 1.72 (Sisal).

Reggina-Como dove vederla in Tv o streaming

Calcio d’inizio alle ore 16:15 della gara tra Reggina e Como. Sarà possibile seguire la partita in diretta streaming su DAZN. La piattaforma, infatti, detiene i diritti di tutta la Serie B. È possibile seguire in streaming la gara attraverso dispositivi mobili (tablet o smartphone) e sui pc fissi. Chi ha un abbonamento Sky, potrà inoltre vedere il match in TV attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. Naturalmente, sarà possibile seguire la sfida live, attraverso una diretta testuale, sul nostro sito www.reggionelpallone.it e sulla nostra pagina Facebook “Reggionelpallone”, dove al termine dell’incontro troverete tutti i consueti approfondimenti post-gara (commenti, pagelle, tabellino, top, flop, fotogallery della partita e interviste).

SANTO ROMEO