Reggina-Como, le pagelle: con la testa in vacanza, c’è solo “El Tanque” Denis

La Reggina chiude il suo cammino casalingo incappando in una sconfitta (indolore) contro il Como; note liete del match l’esordio di alcuni giovani del settore giovanile e la tanto attesa rete di Denis. Le pagelle di RNP.

Turati 6 – Prende tutto ciò che può compiendo interventi a volte non semplici, incolpevole sui gol del Como.

Adjapong 5,5 – Scivola consentendo al Como di trovare il vantaggio, si fa infilare un paio di volte con ingenuità; in attacco affondi costanti ma imprecisi, almeno fino alla magia valsa il gol di Denis

Cionek 6 – Sullo 0-0 compie un salvataggio prodigioso, argina come può le punte lariane, sfiora di testa la rete del pareggio Dal 66′ Paura 6 – Non il match migliore in cui esordire, fa il possibile per aiutare la difesa in una partita già compromessa.

Amione 5,5 – Qualche sbavatura di troppo, gli avversari per vie centrali fanno sul serio, alcune sue sbandate costano care agli amaranto.

Franco 6,5 – Gioca con personalità la sua prima in B trovandosi di fronte un avversario come Blanco, lo controlla come può; si propone in avanti quasi sempre con lucidità. Dal 56′ Giraudo 6 – Infonde velocità e imprevedibilità sulla corsia mancina, le sue incursioni non portano gli attaccanti a pungere più di tanto.

Cortinovis 6 – Fornisce palloni cercando sempre la soluzione più congeniale per mandare in porta i compagni; cerca senza fortuna la soluzione personale un paio di volte.

Ejjaki 5,5 – Alterna cose buone ad altre meno eccelse, il filtro centrale non funziona e il Come ne approfitta; sul raddoppio si fa portare via il pallone forse in maniera irregolare.

Crisetig 5,5 – Si fa sorprendere in almeno due o tre situazioni, creando difficoltà ai compagni in difesa; in fase di costruzione è ispirato soprattutto nel primo tempo.

Bellomo 5,5 – Qualche spunto di qualità senza riuscire a lasciare il segno, a volte insidioso, altre prevedibile Dal 56′ Rivas 5,5 – Ci mette la corsa e la volontà, non la lucidità.

Montalto 5,5 – Sbatte contro il muro lariano senza trovare il guizzo giusto; ha una ghiotta chance sullo 0-1 ma manca l’impatto con il pallone. Dal 66′ Galabinov 5,5 – Lotta per recuperare palloni ma di fatto non riesce mai a rendersi pericoloso.

Denis 7 – Cerca di farsi trovare dai compagni, è sempre nel vivo dell’azione, finché il suo istinto da predatore lo porta al gol tanto atteso da tutto il popolo amaranto Dal 75′ Foti S.V.

Mister Stellone 5,5 – Amaranto disattenti e superficiali, lasciano praterie agli avversari peccando di equilibrio e supporto tra i reparti; in attacco tanta qualità e fantasia che sortisce ben pochi risultati, nonostante le molteplici palle-gol costruite. Lancia nella mischia Franco dal 1′, Paura e Foti nel corso della ripresa, giovani calciatori dai quali la Reggina conta di costruire i primi tasselli per il futuro.