Promozione, il Brancaleone prepara la festa: l’Eccellenza è ad un punto

Agli ionici basterà un pari contro il Borgo Grecanico per tornare in Eccellenza dopo 6 anni

Il lungo confronto per la vittoria del Girone B di Promozione, come prevedibile fin dalle prime battute della stagione, si sta per risolvere in volata, con il Brancaleone che nei pressi dell’ultima curva ha acquisito un margine importante rispetto alla Gioiese, scivolata mercoledì scorso nel recupero con il Caraffa.

L’acceso duello tra queste contendenti, rimaste in due strada facendo, con Sporting Catanzaro e Caraffa crollate lungo il tragitto e adesso lontanissime, vede la formazione ionica ampiamente favorita a 90′ dalla fine con tre punti di vantaggio sui pianigiani. Il “Borrello” di Brancaleone domani potrebbe vedere la formazione di mister Criaco esultare al termine del match con il Borgo Grecanico non ancora salvo; a Gianni Galletta e compagni sarà sufficiente un pareggio per veder concretizzarsi gli sforzi di un’intera annata con la conquista dell’Eccellenza, 6 anni dopo l’ultima esperienza nella massima serie dilettantistica regionale conclusa con la retrocessione.

La Gioiese attenderà le notizie provenienti da Brancaleone ospitando l’Archi e sperando in un colpaccio del Borgo Grecanico per giocarsi la vittoria del campionato in uno spareggio. Se al triplice fischio le posizioni di classifica saranno riconfermate, alla squadra di mister Nocera resterà comunque un vantaggio da non sottovalutare: grazie al margine di punti accumulato sulle inseguitrici, è già certo che non si disputeranno i playoff e la formazione viola sarà automaticamente ammessa allo spareggio contro la vincente dei playoff del Girone A, match dal quale scaturirà il nome della terza promossa in Eccellenza.