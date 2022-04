Stellone: “Le statistiche non rispecchiano il risultato. Soddisfatto del nostro cammino”

Intervenuto ai microfoni di RegginaTV al termine del match contro il Como, terminato 1-4, il tecnico amaranto Roberto Stellone ha commentato la prestazione della squadra. Queste le sue dichiarazioni:

PRESTAZIONE – “C’è poco da dire sulla partita. Le statistiche raccontano di un’altra partita rispetto al risultato. Noi abbiamo tenuto palla e creato diverse occasioni, il Como ha concretizzato. Le prestazioni di Franco ed Ejjaki sono state positive, sono felicissimo anche per il gol di Denis, il giocatore più anziano in rete nella storia della B. Nella prima mezz’ora la squadra ha fatto bene, poi è arrivato il vantaggio loro sulla scivolata di Adjapong. Nel secondo tempo ci abbiamo creduto dopo la rete del Tanque, ma il terzo gol ci ha tagliato le gambe”

BILANCIO STAGIONALE – “Volevamo vincere per fare più punti rispetto allo scorso campionato, ma comunque non fa nulla, sono comunque soddisfatto del cammino della squadra“.

DEBUTTO GIOVANI – “Non è un esame o un provino, dovevano solo pensare a giocare, non decide nulla sul loro futuro. Volevo dare l’opportunità a tutti di scendere in campo, lo avevo promesso ai ragazzi. A Brescia giocherà Aglietti, che è l’unico a non essere sceso ancora in campo“.