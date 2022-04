I Top&Fop di Reggina-Como: eterno German Denis, Parigini MVP

Termina 1-4 il match del Granillo tra Reggina e Como. Gli uomini di Stellone vengono scavalcati in classifica dopo questa sconfitta proprio dai lariani, che aprono le danze nel primo tempo con Parigini e Blanco per poi dilagare nella ripresa grazie alle reti di Cerri e La Gumina. Solo rete della bandiera per il ” Tanque” Denis, esordi invece per i giovani Paura e Foti. Di seguito i Top&Fop del match secondo RNP:

TOP

Denis – Nel deludente pomeriggio del Granillo il Tanque firma un nuovo record , diventando il più anziano marcatore della storia della Serie B e realizzando la sua prima rete stagionale in quella che potrebbe essere stata la sua ultima partita in questo stadio. In occasione del gol, sorprendere dell’argentino non è tanto il movimento da attaccante vero per anticipare il difensore, ma la grinta e la carica che mette in campo nonostante la sua carta d’identità reciti 40. Unico, immenso, eterno, o più semplicemente German Denis.

Parigini – L’esterno biancoblù è incontenibile e semina il panico nella retroguardia avversaria, dimostrandosi una vera e propria spina nel fianco per il trio difensivo amaranto. Prestazione sublime per Parigini, che con un gol e un assist si guadagna di diritto il titolo di MVP del match.

FLOP

Amione – Giornata da dimenticare per il centrale scuola Verona, che in stagione ha dimostrato ampiamente di poter fare decisamente meglio di così. Spesso fuori posizione, Amione soffre e non poco le ripartenze letali dei lariani, sbagliando completamente la lettura nell’inserimento di Blanco che va a segno.

SANTO ROMEO