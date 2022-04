Stellone: “Soddisfatto del cammino della squadra. Rinnovo? C’è da limare qualcosa”

Alla vigilia del match contro il Como, il tecnico amaranto Roberto Stellone ha voluto fare il punto della situazione in casa Reggina, soffermandosi anche sulla sua esperienza a Reggio e sul futuro. Queste le sue dichiarazioni:

ESPERIENZA A REGGIO – “Ho preso al volo l’opportunità di allenare la Reggina, non potevo farmela sfuggire. La squadra stava attraversando un momento complicato, aveva perso certezze. Avevo voglia di fare bene e rilanciarmi, ci ho messo il massimo dell’impegno e abbiamo centrato la salvezza con sei-sette giornate d’anticipo, grazie al ritmo che abbiamo avuto tra febbraio e marzo. Tutti meriti sono dei ragazzi, non finirò mai di ringraziare la società per l’opportunità e la squadra per quello che mi ha dato. Sono soddisfatto del mio operato e di quello del mio staff”.

FUTURO – «Il contratto è lì, non ho mai parlato con il presidente se non prima e dopo la gara contro la Ternana. Ho parlato invece con Taibi, vi posso assicurare che c’è l’accordo su tutto. Il rinnovo sarebbe stato automatico in caso di play off, finiamo la stagione e vediamo, i contratti si fanno in due. Io qui mi trovo bene, c’è da parlare e limare qualche altra piccola cosa.

RINNOVO DEL CONTRATTO – «Io sono pronto e disponibile ad ascoltare, forse oggi ci sono altre priorità: c’è da attendere, io rispetterò ogni scelta. Economicamente è stato tutto definito, penso che il presidente sta valutando altro. Bisogna andare sul pratico: i contratti si possono firmare e stracciare pochi giorni dopo, se firmo e poi qualcosa non va bene, allora non ho problemi a lasciare».