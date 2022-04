Reggina: occhi sul giovane difensore Angeli

Uno dei migliori difensori centrali della Serie C: su di lui numerosi club cadetti

In attesa di concludere la stagione sportiva, disputando le ultime due giornate di campionato, iniziano a trapelare le prime indiscrezioni di mercato. L’edizione odierna della Gazzetta del Sud, gli amaranto in vista della prossima stagione avrebbero messo gli occhi sul giovane Matteo Angeli, dell’Imolese, possente e tecnico difensore centrale classe 2002.

La Gazzetta del Sud evidenzia come non si tratti di una trattativa ma solo di un interesse verso uno dei prospetti migliori della Serie C, già attenzionato da numerosi club della cadetteria.