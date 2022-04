Gallico Catona, il giovane Sofra convocato nella Nazionale Dilettanti Under 17

Riceviamo e pubblichiamo

Grande soddisfazione nel Gallico Catona, il baby centrocampista Mattia Sofra, classe 2005, di Laureana, è stato convocato nella Nazionale Dilettanti Under 17. Diligente, buon palleggio, grande personalità, sa ben tenere la posizione in campo, ha realizzato tre reti in prima squadra; è da tre anni nel Gallico Catona.