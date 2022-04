Under 19 Regionali, ottavi di finale: avanzano Gallico Catona, Locri e Boca N. Melito

Entra finalmente nel vivo il campionato regionale Under 19 che ha visto l’inizio della fase finale avvenuto nel pomeriggio di martedì 26 aprile con gli incontri validi per gli ottavi. Scontri previsti in gara unica e giocati in casa delle otto prime classificate al termine della fase a gironi; ciascuna di esse ha sfidato la vincitrice dei playoff di un altro raggruppamento.

Ai quarti di finale avanzano tre formazioni reggine: Gallico Catona, Locri e Boca Nuova Melito. Il Gallico Catona, vincitore del Girone F, ha battuto 3-1 l’Atletico Maida, che si era aggiudicato i playoff del Girone E, grazie alle reti di Monorchio, Diallo e Artuso. Il Locri, primo classificato nel raggruppamento G, ha prevalso per 5-1 sul Ravagnese che si era imposto nei playoff del Girone H. Il Boca N. Melito, primatista dello stesso girone del Ravagnese, pur giocando un’ora in dieci uomini, ha travolto per 8-1 la Stilomonasterace, a segno Campolo per ben 4 volte, Neri, Muzzupappa, Pagano e Christian Romeo.

Negli altri incontri degli ottavi di finale, un solo successo in trasferta, dello Scalea in casa della Rossanese, prima classificata del Girone A. Per il resto, vittorie casalinghe di Morrone, Cirò Marina, Sporting Catanzaro Lido e Capo Vaticano. I quarti di finale saranno in programma martedì 3 maggio, sempre in gara unica, da giocarsi in campo neutro. Il Gallico Catona se la vedrà con il Capo Vaticano, sfida molto attesa quella tra Locri e Boca N. Melito.

UNDER 19 – Ottavi di finale (26/04/2022)

Rossanese-Scalea 0-1

Morrone-Villaggio Europa Rende 4-0

Città di Cirò Marina-Sersale 2-0

Sporting Catanzaro Lido-CotroneiCaccuri 5-1

Comprensorio Capo Vaticano-Gioiese 3-1

Gallico Catona-Atletico Maida 3-1

Locri-Ravagnese 5-1

Boca Nuova Melito Admo-Stilomoasterace 8-1

Accoppiamenti dei quarti di finale (03/05/2022)

Scalea-Morrone

Città di Cirò Marina-Sporting Catanzaro Lido

Comprensorio Capo Vaticano-Gallico Catona

Locri-Boca Nuova Melito