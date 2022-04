Serie D, i recuperi: colpaccio del Castrovillari ad Acireale

Colpaccio inaspettato messo a segno dal Castrovillari in uno dei recuperi del Girone I di Serie D giocati quest’oggi. Il match, valido per la 29^ giornata, ha visto i Lupi del Pollino espugnare il campo dell’Acireale, terza forza del torneo, per 1-0, grazie alla rete siglata intorno all’ora di gioco dall’ex Reggina Tripicchio. Mentre i siciliani abbandonano probabilmente ogni chance di vittoria del campionato, i rossoneri tornano a sperare nella salvezza diretta senza passare dai playout. Punti pesanti in ottica salvezza anche per la Sancataldese, la quale passa per 3-0 in casa del Biancavilla (32^ giornata), sempre più ultimo in classifica; reti tutte nella ripresa realizzate da Cess, Liga e Rotulo. Si allontana dall’ultimo posto portandosi a -5 dal Rende il Troina, vittorioso in rimonta per 2-1 sul Santa Maria del Cilento (30^ giornata): al vantaggio degli ospiti firmato Maggio nelle battute iniziali, i locali rispondono nella parte finale del match con Fratantonio e Leone. Un punto a testa tra Giarre e Licata (19^ giornata): vantaggio dei locali con Zappalà alla mezz’ora, il pari ospite di Gueye in zona Cesarini toglie due punti pesanti alla formazione di mister Cacciola, ora staccata dal Castrovillari.

Riepilogo risultati

19^ giornata – Giarre-Licata 1-1

29^ giornata – Città di Acireale-Castrovillari 0-1

30^ giornata – Troina-Pol. Santa Maria del Cilento 2-1

32^ giornata – Biancavilla-Sancataldese 0-3

Classifica

71 Gelbison**

67 Cavese**

64 Acireale***

62 FC Lamezia Terme**

55 Sant’Agata*

49 Cittanova**

45 Paternò**

45 Licata***

43 Real Aversa**

41 Portici**

41 Santa Maria**

39 Trapani**

37 San Luca**

36 Sancataldese***

32 Castrovillari**

30 Giarre*

27 Rende***

22 Troina*** (-6)

14 Biancavilla*

*una partita in meno

**due partite in meno

***tre partite in meno



Prossimi recuperi (01/05/2022)

30^ giornata – Castrovillari-Rende

31^ giornata – Città di Acireale-Licata; Sancataldese-Troina

Prossimo turno – 35^ giornata (04/05/2022)

Cavese-Paternò

Città di Acireale-FC Lamezia Terme

Città di Sant’Agata-Real Aversa

Cittanova-Portici

Pol. Santa Maria del Cilento-Biancavilla

Rende-San Luca

Sancataldese-Licata

Trapani-Gelbison

Troina-Castrovillari

Riposa: Giarre