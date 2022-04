1^ Categoria, il recupero: reti bianche tra Lazzaro e Bovese

Ultime News

Riceviamo e pubblichiamo Grande soddisfazione nel Gallico Catona, il baby centrocampista Mattia Sofra, classe 2005, di Laureana, è stato convocato nella Nazionale Dilettanti Under 17. Diligente, buon palleggio, grande...

Resi noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 18ª giornata di ritorno del Campionato di Serie B 2021/22 in programma sabato 30 aprile....

In attesa di concludere la stagione sportiva, disputando le ultime due giornate di campionato, iniziano a trapelare le prime indiscrezioni di mercato. L’edizione odierna della Gazzetta del Sud, gli amaranto in vista della...

L’ultimo recupero del Girone D di Prima Categoria ha visto affrontarsi Lazzaro e Bovese, entrambe a caccia di punti per allontanarsi dalla zona playout. Il match si è chiuso con uno 0-0 che accontenta forse più gli...

27/04/2022 | A cura di Domenico Geria

Entra finalmente nel vivo il campionato regionale Under 19 che ha visto l’inizio della fase finale avvenuto nel pomeriggio di martedì 26 aprile con gli incontri validi per gli ottavi. Scontri previsti in gara unica e...