Ultime News

Reggina 1914 comunica che, a partire da oggi, martedì 26 aprile, è attiva la vendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso relativo alla gara Reggina-Como, in programma sabato 30 aprile alle ore 16:15 allo...

Reggina

A due giornate dal termine del campionato di serie B arriva un altro verdetto: il Crotone retrocede in serie C. Ai rossoblù non è bastata la vittoria contro la Cremonese, gli uomini di Modesto salutano la cadetteria. Per i...