Giornata numero 36 del campionato di serie B. La Reggina di Stellone sul campo dell’Alessandria, per la terzultima gara della stagione. Calcio d’inizio di Alessandria-Reggina alle 15:00, segui gli aggiornamenti LIVE su RNP.

ALESSANDRIA-REGGINA 0-0

22′, ancora amaranto insidiosi dalle parti di Pisseri: affondo a destra di Adjapong e Giraudo, traversone di quest’ultimo per l’inserimento di Folorunsho che decolla in mezzo all’area ma non arriva alla deviazione di testa per questione di centimetri.

19′, tentativo dalla distanza da parte di Rivas che prova a piazzare la palla all’incrocio con un destro parabolico, sfera fuori non di molto.

15′, brivido per la Reggina sul primo corner dell’Alessandria: lo stacco di Marconi manda la sfera ad infrangersi contro la traversa, sulla ribattuta Corazza calcia fuori da buona posizione.

12′, primo cartellino del match, ammonizione per Folorunsho.

11′, ripartenza rapida dell’ex Corazza, una serie di scambi portano Marconi a ricevere una palla invitante ma in posizione di offside.

1′, si parte al Moccagatta

Formazioni ufficiali

Alessandria (3-4-1-2): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Parodi; Pierozzi, Milanese, Ba, Lunetta; Palombi; Marconi, Corazza. A disposizione: Cerofolini, Coccolo, Chiarello, Gori, Benedetti, Ariaudo, Fabbrini, Mustacchio, Casarini, Barillà, Mantovani, Kolaj. Allenatore: Longo.

Reggina (3-5-2): Micai; Adjapong, Cionek, Stavropoulos; Giraudo, Ejjaki, Crisetig, Kupisz, Rivas; Folorunsho, Mènez. A disposizione: Turati, Loiacono, Bellomo, Galabinov, Denis, Paura, Montalto, Cortinovis, Franco, Tumminello. Allenatore: Stellone.

Arbitro: Matteo Gariglio di Pinerolo. Assistenti: Daniele Marchi di Bologna e Robert Avalos di Legnano. IV ufficiale: Andrea Calzavara di Varese. VAR:Alessandro Prontera di Bologna. A-VAR: Michele Lombardi di Brescia.

PRE PARTITA

