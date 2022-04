Alessandria-Reggina, le pagelle: la corsa di Giraudo, Cionek con personalità

La Reggina ottiene un punto ad Alessandria con uno 0-0 che resiste nonostante i ben tre pali colpiti dai padroni di casa; le pagelle di RNP.

Micai 6 – Salvato tre volte dai legni, per il resto è chiamato ad interventi di routine; le uniche insidie arrivano sui piazzati.

Adjapong 6,5 – Gioca nel terzetto difensivo, soffre un po’ incursioni nella sua zona di competenza; va meglio nella ripresa, prende le misure agli avversari e si sgancia più volte in avanti.

Cionek 6,5 – Gestisce la difesa al meglio ma i pericoli maggiori arrivano dai calci piazzati, sui quali fa quel che può; sulle situazioni di gioco, difesa attenta.

Stavropoulos 6,5 – Partita difficile contro i motivati attaccanti di casa, controlla con saggezza la sua zona di competenza riuscendo a non farsi mai sopraffare.

Giraudo 6,5 – Tanta corsa e qualità, lucido e determinato, un prezioso supporto alla fase offensiva; ripresa giocata quasi esclusivamente in copertura. Dall’85’ Loiacono S.V.

Ejjaki 6 – Un po’ di frenesia nella sua prima da titolare, alterna cose buone ad altre che lo sono meno; un’ingenuità gli costa l’ammonizione ma nel complesso la sua partita è di grande carisma.

Crisetig 6,5 – Gioca con lucidità anche se nella prima parte del match l’Alessandria mostra un palleggio superiore; gestisce con intelligenza i tempi di gioco leggendo bene le varie fasi della partita.

Kupisz 6 – Tanto lavoro sporco, riesce poche volte ad avere la meglio nei duelli; nella ripresa offre un apporto maggiore contribuendo in maniera importante ad entrambe le fasi di gioco.

Rivas 6 – Primo tempo evanescente, gli manca il guizzo giusto; approccia la ripresa con un piglio migliore, giocando con maggior lucidità e parsimonia. Dall’85’ Tumminello S. V.

Folorunsho 6 – Un po’ nervoso, sfrutta l’elettricità agonistica per impensierire la difesa avversaria, senza tuttavia riuscire ad incidere. Dal 64′ Cortinovis 6 – Qualche spunto interessante, porta un po’ di freschezza alla fase offensiva.

Mènez 6 – Come spesso accade, si muove nell’ombra per lunghi tratti ma quando si accende mette in apprensione la difesa di casa; purtroppo i le sue giocate non portano alcun frutto concreto. Dal 70′ Bellomo S.V.

Mister Stellone 6 – La Reggina porta a casa un punto giocando una partita sufficiente, aiutata in maniera decisiva dalla sorte ma rischiando terribilmente praticamente su ogni calcio piazzato; l’Alessandria si dimostra superiore nelle situazioni da palla inattiva. Tuttavia la difesa riesce a ribattere ogni minima azione costruita dai Grigi, al punto che solo una volta i padroni di casa riescono a rendersi pericolosi in un’azione manovrata. Riguardo la fase offensiva, la Reggina si affida quasi esclusivamente all’estro dei suoi giocolieri che spesso si ritrovano a costruire tanto, senza però concludere nulla.