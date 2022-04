Eccellenza, 29^ giornata: risultati, classifica e prossimo turno

ECCELLENZA – 29^ giornata (24/04/2022)

Bovalinese-Isola Capo Rizzuto 0-1

Città di Acri-Locri 1-1

CotroneiCaccuri-Stilomonasterace 3-0

Gallico Catona-Sersale 3-0

Morrone-Boca N. Melito 3-4

Paolana-Scalea 3-1

Roccella-Reggiomediterranea 0-5

Soriano-Gioiosa Jonica 2-3

Classifica

74 Locri

54 Reggiomediterranea

53 Paolana (-1)

51 Morrone

45 Città di Acri

44 Scalea

44 Sersale

38 Soriano

37 Stilomonasterace

37 Gallico Catona (-1)

36 Boca N. Melito

36 Gioiosa Jonica

34 CotroneiCaccuri

31 Isola Capo Rizzuto

21 Bovalinese

10 Roccella

*una partita in meno

Locri promosso in Serie D

Roccella e Bovalinese retrocesse in Promozione

Prossimo turno – 30^ giornata (01/05/2022)

Boca N. Melito-Bovalinese

Gioiosa Jonica-Paolana

Isola Capo Rizzuto-CotroneiCaccuri

Locri-Gallico Catona

Reggiomediterranea-Morrone

Scalea-Roccella

Sersale-Soriano

Stilomonasterace-Città di Acri