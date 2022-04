Alessandria-Reggina, la probabile formazione piemontese: Marconi-Corazza in attacco

Mancherà Mattiello per squalifica

L’Alessandria cerca punti salvezza nel match di domani contro la Reggina. Il tecnico Longo dovrà rinunciare allo squalificato Mattiello, che probabilmente verrà sostituito da Lunetta. In avanti conferme per Marconi e Corazza. Probabile formazione Alessandria (3-4-1-2): Pisseri, Prestia, Mantovani,Parodi; Pierozzi, Milanese, Casarini, Lunetta, Palombi, Corazza, Marconi. All. Longo