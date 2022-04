Alessandria-Reggina, la probabile formazione amaranto: molte novità per Stellone

La Reggina ad Alessandria dovrà fare a meno di Bianchi ed Amione squalificati, oltre ai non convocati Aya, Di Chiara e Lombardi. Probabile inserimento Ejjaki che potrebbe debuttare dal primo minuto, così il giovane difensore Franco che potrebbe esordire durante il match. In attacco Denis cerca la prima rete, ma resta in ballottaggio con il favorito Galabinov. Probabile formazione REGGINA (3-5-2-): Turati, Loiacono, Cionek, Stavropoulos; Adjapong, Ejjaki, Crisetig, Folorunsho, Giraudo; Rivas, Galabinov. All. Stellone

Ballottaggi: Adjapong 60% Kupisz 40%; Ejjaki 55 % Bellomo 45%; Galabinov 60% Denis 40%