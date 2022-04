Promozione, i recuperi: Gioiese bloccata dal Caraffa, 9 gol tra Sporting e Capo Vaticano

La Gioiese potrebbe aver definitivamente perso il treno per il primo posto, nel recupero del Girone B di Promozione giocato a Catanzaro contro il Caraffa, formazione che domenica ospiterà anche la capolista Brancaleone che oggi ha potuto esultare a distanza, consapevole della dura battaglia che l’attenderà tra pochi giorni. La formazione di casa trova il vantaggio nel primo tempo con il bomber Passafaro, la reazione della Gioiese si concretizza con il pari nella ripresa di Stefanazzi ma la rete del sorpasso non arriva e con questo 1-1, la squadra di mister Nocera si trova a -3 dalla vetta a 180′ dalla fine. Nell’altro recupero in palio il terzo posto tra Sporting Catanzaro Lido e Capo Vaticano, partita a dir poco pirotecnica nella quale i padroni di casa si erano portati sul 4-2, venendo poi ribaltati dai neroverdi che si sono imposti 4-5. Capo Vaticano che approfitta del pari della Gioiese per portarsi a -10 dal secondo posto: a due partite dal termine i playoff sono ancora a rischio.

Classifica aggiornata

68 Brancaleone

65 Gioiese

55 Capo Vaticano

50 Sporting CZ Lido

47 Caraffa

43 San Giorgio

39 Cinquefrondese

36 Archi

35 Ravagnese

35 Melicucco

31 Africo

31 Borgo Grecanico

31 Vallata del Torbido

23 San Gaetano Catanoso

18 Bagnarese

18 Rombiolese

*una partita in meno



Prossimo turno – 29^ giornata (24/04/2022)

Africo-Ravagnese

Bagnarese-Sporting Catanzaro Lido

Borgo Grecanico-Rombiolese

Capo Vaticano-San Gaetano Catanoso

Caraffa-Brancaleone

Compr. Archi-Cinquefrondese

Melicucco-Vallata del Torbido

San Giorgio-Gioiese