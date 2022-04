Eccellenza, il recupero: il Locri rallenta pareggiando a Sersale

L’ultimo recupero di Eccellenza si gioca al “Ferrarizzi” dove si affrontano il Sersale, impegnato nella volata per il quinto posto, e il Locri capolista, reduce dall’eliminazione dalla Coppa Italia subita una settimana fa in Puglia. La partenza della squadra di mister Mancini è ottimale e prima del quarto d’ora di gioco Romero porta in vantaggio il Cavallo Alato. Al 21′ occasione per gli amaranto per il possibile raddoppio su rigore, ma Carella si fa ipnotizzare da Parrottino, bravo a tenere in partita i suoi. Il penalty parato è un toccasana per la formazione di mister Saladino che ad un soffio dall’intervallo trova con Russo il gol del pari. Nella ripresa il punteggio non cambierà più, 1-1 sarà il risultato finale, che non muta nulla riguardo al cammino del Locri, mentre porta il Sersale ad agganciare Acri e Scalea in quinta posizione, per una volata all’ultimo respiro.

Classifica aggiornata

73 Locri

51 Morrone

51 Reggiomediterranea

50 Paolana (-1)

44 Città di Acri

44 Scalea

44 Sersale

38 Soriano

37 Stilomonasterace

34 Gallico Catona (-1)

33 Boca N. Melito

33 Gioiosa Jonica

31 CotroneiCaccuri

28 Isola Capo Rizzuto

21 Bovalinese

10 Roccella

*una partita in meno

Locri promosso in Serie D

Roccella retrocesso in Promozione

Prossimo turno – 29^ giornata (24/04/2022)

Bovalinese-Isola Capo Rizzuto

Città di Acri-Locri

CotroneiCaccuri-Stilomonasterace

Gallico Catona-Sersale

Morrone-Boca N. Melito

Paolana-Scalea

Roccella-Reggiomediterranea

Soriano-Gioiosa Jonica