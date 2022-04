1^ Categoria, i recuperi: parità tra Pro Pellaro e Taurianova, vince il Saint Michel

Spettacolare incontro al “Pellicanò” di Bocale tra la Pro Pellaro e il Taurianova Academy, in uno dei due recuperi del Girone D di Prima Categoria in programma. A metà primo tempo, la squadra pellarese è sul doppio vantaggio grazie alla doppietta di Puccinelli; reazione immediata della compagine pianigiana che in meno di venti minuti ribalta il punteggio con Giovinazzo, Mustica e Di Pietro. Nella ripresa mister Arcidiaco mescola le carte inserendo qualche volto nuovo ma la difesa ospite regge; nel finale Pro Pellaro in dieci per il secondo giallo rimediato da Cutrupi, ma nonostante ciò arriva poco dopo il definitivo 3-3 grazie ad una magnifica punizione mancina di Pato Luce. In serata a San Giorgio Morgeto è arrivato il successo per 3-0 del Saint Michel in casa del Nuovo Polistena, risultato che permette alla formazione di mister Cambrea di riportarsi a -2 dall’Ardore quarto.

Classifica

65 Deliese

59 Palmese (-3)

53 Pro Pellaro

50 Ardore

48 Saint Michel

33 Siderno

33 Taurianova

29 Palizzi

27 Bianco

25 Lazzaro*

25 Pol. Bovese*

21 Catona

21 Santa Cristina

18 Nuovo Polistena

18 Villese

2 Scillese

*una partita in meno

Prossimo turno – 25^ giornata (24/04/2022)

AC Scillese-Ardore

Bianco-Villese

Catona-Pol. Bovese

CS Lazzaro-Palmese

Deliese-Nuovo Polistena

Palizzi-Saint Michel

Siderno-Pro Pellaro

Tauriano Academy-Santa Cristina