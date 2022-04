Serie D, domani 4 recuperi: trasferte per Cittanova e Lamezia Terme

Dopo il riposo pasquale con tanto di turno di campionato anticipato al giovedì, otto squadre del Girone I di Serie D scenderanno in campo mercoledì 20 aprile per la prima tranche di recuperi che verranno disputati nelle prossime due settimane. Quattro gli incontri in programma, tra i quali le trasferte del Cittanova in Sicilia e del Lamezia Terme in Campania; completa il programma un doppio derby siciliano.

Dopo la vittoria per 2-1 contro il San Luca, il Cittanova sesto in classifica renderà visita al Licata, assestato a metà classifica e praticamente salvo; la formazione di mister Di Gaetano vuole chiudere in bellezza una stagione indimenticabile, provando ad agguantare in extremis il quinto posto, ma soprattutto tentando l’exploit in Coppa Italia. A tal proposito, la trasferta di Cerignola contro l’Audace, per i quarti di finale del torneo, è stata posticipata al 1° maggio, mentre gli altri tre incontri si giocheranno regolarmente mercoledì.

Dopo il recupero di Licata, il Cittanova sarà nuovamente fuori domenica, a Lamezia Terme, contro la compagine lametina impegnata a sua volta domani nel match in casa del Real Aversa, trasferta insidiosa per Maimone e compagni, che a causa dei recenti passi falsi potrebbero aver perso il treno per la Serie C. Ottenere i tre punti in Campania sarebbe il modo perfetto per provare a rilanciarsi nella volata finale.

Completano il programma dei recuperi due derby siciliani: il Biancavilla fanalino di coda ospita l’Acireale, terzo in graduatoria e favorito dal pronostico, che con un successo avvicinerebbe la coppia al comando composta da Gelbison e Cavese; trasferta a Trapani invece per la penultima della classe, il Troina, contro i padroni di casa a caccia degli ultimi punti per garantirsi la salvezza. Biancavilla e Troina, divise da due lunghezze, si sfideranno domenica nello scontro diretto: una delle due, a fine campionato, retrocederà direttamente in Eccellenza.

Programma dei recuperi di mercoledì 20 aprile

28^ giornata – Biancavilla-Città di Acirerale

29^ giornata – Trapani-Troina

30^ giornata – Licata-Cittanova

31^ giornata – Real Aversa-FC Lamezia Terme