Serie B, la classifica dopo la sentenza del TFN: Reggina appaiata al Parma

Intervenuto nel corso della trasmissione “Passione Amaranto“, in onda su RegginaTv, il general manager Fabio De Lillo ha fatto il punto della situazione in casa Reggina, soffermandosi sulla penalizzazione inflitta...

Il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Carlo Sica ha sanzionato la Reggina (Serie B) con 2 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva, disponendo 45 giorni di inibizione per...

19/04/2022 | A cura di Domenico Geria

Dopo i match di sabato scorso che hanno visto i successi della Reggiomediterranea in Eccellenza e di Africo e Cinquefrondese in Promozione, si completa finalmente la giostra dei recuperi con gli ultimi incontri in programma...