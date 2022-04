Serie B, il primo verdetto: il Pordenone retrocede in C

La stagione 2021-2022 di serie B ha emesso il suo primo verdetto ufficiale: il Pordenone retrocede in serie C. I friuliani, infatti, ultimi in classifica dalle prime giornate di campionato e nonostante numerosi cambi di panchina, non sono riusciti quasi mai a risalire la china e, con la sconfitta interna di ieri contro il Benevento, salutano la cadetteria dopo tre anni consecutivi nella seconda serie del calcio professionistico.