Ultime News

Contro ogni pronostico, nell’ultimo turno di campionato la Reggina di Roberto Stellone ha sconfitto per 1-0 la capolista Lecce, interrompendo una striscia positiva di nove risultati utili consecutivi. Dalle colonne del...

Vittoria di prestigio per la Reggina che ferma il Lecce al Granillo con una prestazione corale di alta qualità. Il migliore per Rnp è il difensore amaranto Bruno Amione che vince nettamente il duello con il bomber del...

Reggina

La stagione 2021-2022 di serie B ha emesso il suo primo verdetto ufficiale: il Pordenone retrocede in serie C. I friuliani, infatti, ultimi in classifica dalle prime giornate di campionato e nonostante numerosi cambi di panchina,...