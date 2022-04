Lecce sconfitto, Sticchi Damiani: “Dimenticare presto il ko”

Contro ogni pronostico, nell’ultimo turno di campionato la Reggina di Roberto Stellone ha sconfitto per 1-0 la capolista Lecce, interrompendo una striscia positiva di nove risultati utili consecutivi. Dalle colonne del Quotidiano di Puglia il numero uno del club salentino Saverio Sticchi Damiani ha commentato il ko esterno del Granillo. Queste le sue dichiarazioni:

“Dobbiamo vincere queste tre ultime partite della stagione, le tre finali che ci separano dalla fine; con tre vittorie la serie A diretta è possibile. Innanzitutto, bisogna scongiurare subito ogni pressione, eliminare le scorie di questa battuta d’arresto imprevista e le recriminazioni. Non servono a niente, in questo momento. L’unica cosa che dobbiamo evitare è perdere la convinzione in noi stessi e nelle nostre possibilità di farcela”.

Santo Romeo